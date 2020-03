Sine AM divulga 60 vagas de emprego para esta segunda (16)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 60 vagas de emprego para esta segunda-feira (16/03). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem Experiência

OBS.: Desejável experiência em vendas, com habilidade e desenvoltura para atendimento ao público, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: GESTOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Com experiência na função ou funções correlatas, possuir pós-graduação em gestão de negócios ou áreas afins, ter vivência em atendimento ao cliente conhecimento em produtos diversificados do ramo alimentício, domínio em gestão de custos, estoques, gestão de pessoas, amplo conhecimento em informática e mídias sociais, supervisionar e conviver em equipe, ter habilidades frente a rotinas de atendimento ao cliente e gestão de equipes, ter boa comunicação e possuir disponibilidade de horário, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: GERENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Com experiência na função ou funções correlatas, possuir pós-graduação em gestão de negócios ou áreas afins, ter vivência em atendimento ao cliente conhecimento em produtos diversificados do ramo alimentício, domínio em gestão de custos, estoques, gestão de pessoas, amplo conhecimento em informática e mídias sociais, supervisionar e conviver em equipe, ter habilidades frente a rotinas de atendimento ao cliente e gestão de equipes, ter boa comunicação e possuir disponibilidade de horário, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: OPERADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Incompleto.

Sem experiência

OBS.: Ter boa comunicação, com habilidade e desenvoltura para atendimento ao público, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em vendas, com habilidade e desenvoltura para atendimento ao público, possuir disponibilidade para viajar e residir em outro município, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: MOTOQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter habilidades para atendimento ao cliente, Possuir CNH ”A” e moto própria com documentação regularizada, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter boas práticas na manipulação de alimentos, com habilidade para atendimento ao público, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: SALGADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter boas práticas na manipulação de alimentos, com habilidade para atendimento ao público, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: SALADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo ou Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter boas práticas na manipulação de alimentos, com habilidade para atendimento ao público, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em serviço de limpeza em locais de fluxo constante de pessoas, possuir habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, com habilidade para atendimento ao público, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: ADMINISTRADOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração).

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, com habilidade em coordenar equipes, ter amplo conhecimento em informática, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, ter conhecimento no preparo de massas em geral, com habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: MOTOBOY

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, possuir CNH “A” apta para exercer atividade remunerada, possuir veículo próprio (moto regularizada), ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: LAVADOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em lavagem, higienização e polimento cristalizado, com CNH “B” ou “D”, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo comunicativo com disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalo mecânico, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: AGENTE DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência em serviço de limpeza, possuir habilidades para trabalhar em equipe, possuir mobilidade para trabalhar com serviços de limpeza, ser proativo comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando (Administração ou Áreas Afins).

Sem experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao público, ter conhecimento e bom domínio em informática, com habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência

OBS.: Com experiência em atendimento ao público, ter conhecimento no pacote office (informática básica), com habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com Experiência

OBS.: Com conhecimento em informática, ter habilidade para trabalho em equipe, possuir moto própria e CNH “A”, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência: Com Experiência

OBS.: Com experiência em serviços de limpeza, que resida nas proximidades do Distrito Industrial I (Japiim, Av. Silves, Morro da Liberdade, Lagoa Azul, São Lazaro), ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência: Com Experiência

OBS.: Com experiência em serviços de manutenção predial em geral, ter habilidades para trabalhar em equipe, possuir mobilidade para trabalhar, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência: Com Experiência

OBS.: Com experiência em serviços de manutenção predial em geral, ter habilidades para trabalhar em equipe, possuir mobilidade para trabalhar, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

05 VAGAS: PINTOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência: Com Experiência

OBS.: Com experiência em pintura predial em geral, ter habilidades para trabalhar em equipe, possuir mobilidade para trabalhar, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: com experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática, ter habilidade para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

*Com informações da assessoria

Comentarios