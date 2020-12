Sine AM divulga 58 vagas de emprego nesta quarta-feira (2)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 58 vagas de emprego para esta quarta-feira (02). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: atendimentosineam@ gmail.com.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp (Instagram e Facebook). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 – VAGA – ESTÁGIO PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Escolaridade: Superior cursando

Experiência: Sem Experiência;

Obs.: Conhecimento em mídias sociais, informática básica, Currículo atualizado.

01 – VAGA – DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área;

Obs.: Ter afinidade com desenho e gostar de arte de uma forma geral. Saiba utilizar ferramentas de computação gráfica em seus projetos, ser criativo e inovador. É necessário ter conhecimento em COREL DRAW, currículo atualizado.

02 – VAGAS – AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

Obs.: Proativo, responsabilidade, pontual, vivência em cozinha, curso técnico na área, currículo atualizado.

13 – VAGAS – GARÇOM/GARÇONETE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

Obs.: Proativo, responsabilidade, pontual, ágil, experiência em atendimento ao público, currículo atualizado.

01 – VAGA – BARMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

Obs.: Proativo, responsabilidade, pontual, ágil, experiência em atendimento ao público, currículo atualizado.

05 – VAGAS – VENDEDOR EXTERNO (PORTA A PORTA)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Sem experiência na área;

Obs. Capacidade de se comunicar com as pessoas, responsabilidade, agilidade, raciocínio rápido, capacidade de comunicação e resiliência, cursos de vendas e atendimento, currículo atualizado.

02 – VAGAS – ELETRICISTA INSTALADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

Obs. Experiência com comandos elétricos, painéis de controle, montagem de quadro, curso de técnico em eletricidade, eletrotécnico, currículo atualizado.

02 – VAGAS – MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

Obs. Experiência com manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Ter conhecimento com a parte elétrica é um diferencial. Curso Técnico em mecânica, eletrotécnico, currículo atualizado.

01 – VAGA – ARTÍFICE/JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

Obs. Jardinagem, auxiliar nos serviços domésticos, pintura, hidráulica eletricidade, pequenos reparos, pontualidade e currículo atualizado.

15 – VAGAS – OPERADOR DE SMD

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área;

Obs. Experiência na área de SMD, revisão, montagem, solda de placas, disponibilidade de horário, currículo atualizado.

07 – VAGAS – VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência;

Obs. Experiência em vendas ou atendimento (aceitamos experiências avulsas). Possuir CNH “A” com prática de pelo menos dois anos.

04 – VAGAS – EXECUTOR (A) DE MERCADO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência;

Obs. Candidato com ou sem experiência em vendas ou atendimento. Possuir CNH “A” com prática de pelo menos dois anos. Pode ser 1º emprego.

04 – VAGAS – OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência;

Obs. Possuir CNH definitiva na categoria “B”

*Com informações da assessoria

