Sine AM divulga 34 vagas de emprego para esta quarta-feira (7)

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (SETEMP), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), divulga 34 vagas de emprego para esta quarta-feira (7). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: atendimentosineam@gmail.com.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, prática em Excel, alimentar e acompanhar planilhas, organização de documentos, oferecer suporte a gestão do departamento financeiro.

(Documentação completa).

02 VAGAS: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo. Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, sólida vivência com Departamento Pessoal e suas rotinas, cálculo trabalhista, folha de pagamento, rescisões, 13° salário, conhecimentos da legislação trabalhista e previdenciária, informática avançada.

(Documentação completa).

02 VAGAS: ASSISTENTE DE TI

Escolaridade: Ensino Superior Cursando.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, cursando a partir do 4° período de Ciências da Computação, conhecimento médio em redes (arquitetura, topologia), conhecimento médio em programação (PHYTON, JAVA, SQL, VB.NET).

(Documentação completa).

02 VAGAS: ASSISTENTE DE VENDAS COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo. Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, ensino superior em administração ou áreas afins, desenvolver planilhas de custo, elaborar propostas técnicas. Acompanhar processo de licitação, cuidar da documentação de contratos, desenvolver relacionamento com público-alvo, negociar e utilizar habilidades de persuasão, criar estratégias de vendas para alcançar novos negócios.

(Documentação completa).

04 VAGAS: MARCENEIRO/ TAPECEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função em montagem de móveis, ser proativo comunicativo, disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

02 VAGAS: CHEFE DE DEPARTAMENTO

Escolaridade: Superior em Administração de Empresas.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, em gestão de negócios, habilidades em desenvolver projetos ao mercado de trabalho atual. Disponibilidade para viagens, conhecimentos no pacote office, dicção, redação, fluência verbal. Cálculos de média complexidade, visão abrangente do business, forte poder de argumentação e desenvolvimento.

(Documentação completa).

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Ter experiência na função, desejável curso de TBO, ser proativo comunicativo, disponibilidade de horário.

(Documentação completa).

