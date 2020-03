Sine AM divulga 223 vagas de emprego para esta quarta-feira

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 223 vagas de emprego para esta quarta-feira (4). Os interessados devem comparecer na sede do Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na Avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping), bairro Chapada, zona centro-sul.

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é realizado das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

3 vagas – Gestor de Loja

Escolaridade: Ensino Superior completo (Administração ou áreas afins)

Com experiência

Obs.: com experiência na função ou funções correlatas, possuir pós-graduação em gestão de negócios ou áreas afins, ter vivência em atendimento ao cliente conhecimento em produtos diversificados do ramo alimentício, domínio em gestão de custos, estoques, gestão de pessoas, amplo conhecimento em informática e mídias sociais, supervisionar e conviver em equipe, ter habilidades frente a rotinas de atendimento ao cliente e gestão de equipes, ter boa comunicação e possuir disponibilidade de horário, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade: Ensino Superior completo (Administração ou áreas afins)

Com experiência

Obs.: com experiência na função ou funções correlatas, possuir pós-graduação em gestão de negócios ou áreas afins, ter vivência em atendimento ao cliente conhecimento em produtos diversificados do ramo alimentício, domínio em gestão de custos, estoques, gestão de pessoas, amplo conhecimento em informática e mídias sociais, supervisionar e conviver em equipe, ter habilidades frente a rotinas de atendimento ao cliente e gestão de equipes, ter boa comunicação e possuir disponibilidade de horário, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

70 vagas – Eletricista de Linha Viva

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com experiência em manutenção e poda em redes energizadas, experiência em cesto simples, possuir cursos de NR10 e SEP (40 horas), NR35 (8 horas), com CNH categoria ‘D’, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. Apresentar certificados de cursos originais e cópias. Documentação completa

80 vagas – Eletricista

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função

Obs.: que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de rede predial, residencial e industrial, NR10 e SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH ‘A’ ou ‘B’, proativo, comunicativo e com habilidades para trabalhar em equipe. Apresentar certificados de cursos originais e cópias. Documentação completa

60 vagas – Eletricista de Rede

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função

Obs.: que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de rede de distribuição (90 horas), NR10 e SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, possuir CNH ‘A’ ou ‘B’, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe. Apresentar certificados de cursos originais e cópias. Documentação completa

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência

Obs.: com experiência em veículos de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria ‘E’ remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, ter disponibilidade de horário. Documentação completa

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. Documentação completa

2 vagas – Promotor de Vendas (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência

Obs.: com experiência em atendimento ao público, ter conhecimento no pacote office (informática básica), com habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário. Documentação completa e laudo médico atualizado

2 vagas – Ajudante de Depósito (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência

Obs.: com experiência em organização de estoque ou atividades afins, ter habilidades para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário, (preferencialmente que resida nos seguintes bairros: Cidade Nova, Parque das Nações, Novo Israel, Manoa, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova e bairros adjacentes). Documentação completa e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

