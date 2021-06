Sine-AM divulga 215 vagas de emprego para esta segunda-feira (14)

O Sine Amazonas divulgou 215 vagas de emprego para esta segunda-feira (14). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga a que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram(@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

20 VAGAS: EXECUTOR DE MERCADO FIXO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Candidato com ou sem experiência, preferência 1º emprego, possuir CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: LAVADOR/LUBRIFICADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em lavagem, lubrificação e mecânica de autos, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Sem experiência.

OBS: Boa comunicação, proativo, trabalha em equipe, facilidade de relacionamento interpessoal, documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em trocar peças no ramo de eletrônicos, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: EXECUTOR DE MERCADO MOTORIZADO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com/sem experiência e 1º Emprego.

OBS: Possuir CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MOTORISTA DE ENTREGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de direção defensiva, CNH categoria D, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em vendas ou atendimento, possuir CNH categoria A, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Técnico em Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, pacote office, condução própria, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Técnico em Elétrica, Eletrônica ou Eletromecânica;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, pacote office, condução própria, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COPEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COPEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Boa Vista do Ramos, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir experiência na função, disponibilidade de horário, residir no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.

100 VAGAS: AGENTE DE SANEAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Sem experiência.

OBS: Possuir curso de NR18, documentação completa e currículo atualizado.

07 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Necessita ter experiência na área, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Necessita ter experiência na área, cursos de NR5, NR10, experiência em Chiller e Splitão, documentação completa e currículo atualizado. Bairros próximos.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Com ou sem experiência, grau leve, laudo médico atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

