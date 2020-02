Sine AM divulga 178 vagas de emprego em diversas áreas para esta quinta-feira

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 178 vagas de emprego para esta quinta-feira (13/02). Os interessados devem comparecer na sede Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição das senhas começa às 7h, e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.

As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

04 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Ter experiência na função, obrigatório possuir CNH categoria “E” remunerada, curso de MOPP e exame toxicológico atualizados, Ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: SOLDADOR / MONTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Possuir experiência em Solda (MIG e MAG) e solda Naval, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: PROGRAMADOR – TI

Escolaridade: Ensino Superior Cursando (Tecnologia da Informação e Áreas Afins).

Com experiência.

OBS.: Possuir conhecimento em banco de dados Oracle, mySql, Programação: PHP, JavaScript, NHTML5, CSS, Bootstrap, ionic, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: SERIGRAFISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência.

OBS.: Com domínio em informática, conhecimento em Corel Draw, Revelação de Tela, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

100 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com Experiência na função.

OBS.: Que tenha disponibilidade de horário. Com cursos de: rede de distribuição (90 horas), predial, residencial e industrial, NR10 E SEP (40 horas), NR35 (8 horas), possuir conhecimento e experiência no sistema de distribuição de energia BT/MT, será diferencial possuir CNH D, proativo, comunicativo, e com habilidades para trabalhar em equipe.

(Documentação completa).

03 VAGAS AGENTE COMERCIAL (SERVIÇO EXTERNO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: Com conhecimento em informática, ter domínio no uso de tecnologias (smartphone), com habilidade para atendimento ao público, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, (Apresentar Currículo Atualizado), ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

03 VAGAS BACKOFFICE (SERVIÇO EXTERNO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: Com amplo conhecimento em informática, com habilidade para atendimento ao público, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo, (apresentar Currículo Atualizado) ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

20 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência ou sem experiência.

OBS.: Com habilidade para atendimento ao público, com boas práticas para trabalhar em equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica de motores e caminhão em geral, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: AJUDANTE DE MECÂNICA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência

OBS.: Com experiência em mecânica e elétrica de carretas e cavalos mecânicos, ser comunicativo, proativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em carretas, cavalinho, empilhadeiras de pequeno e grande porte, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em refrigeração (Chiller, Francoils) possuir experiência em manutenção, ter habilidade para trabalhar em equipe ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, ter conhecimentos em manutenção predial (Hidráulico, Elétrico), que saiba manusear acartonado, proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário, APRESENTAR CURRÍCULO ATUALIZADO. (Documentação completa).

01 VAGA: SUPERVISOR COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando (Administração ou áreas afins)

Com experiência

OBS.: Com experiência na função, possuir CNH “B” ter vivência em atendimento ao cliente, experiência em vendas, com habilidades para liderar equipe, ser proativo, comunicativo e ter disponibilidade de horário. (Documentação completa).

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

02 VAGAS: COZINHEIRO INDUSTRIAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em cozinha industrial, ter vivência em limpeza auxilio e reposição de alimentos, executar pré preparo de saladas e frutas, habilidades para trabalho em equipe, ser proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: SERVENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em manutenção predial, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Sem experiência.

OBS.: Com habilidades para trabalho em equipe, proativo, comunicativo, possuir mobilidade e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em manutenção predial, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

05 VAGAS: PINTOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência

OBS.: Com experiência em manutenção predial, proativo, comunicativo, ter mobilidade para trabalhar com limpeza e com disponibilidade de horário. (Documentação completa e laudo médico atualizado).

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com Experiência.

OBS.: Com habilidades para trabalho em equipe, com no máximo até 3 vínculos empregatícios em CTPS, proativo, comunicativo, possuir mobilidade para trabalhar e com disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

