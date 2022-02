Sindicato reúne portais e blogs para o lançamento do Selo de Qualidade no Jornalismo

Com o compromisso de portais e blogs de notícias em buscar a qualidade e a veracidade das informações publicadas, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas – SJP/AM, nesta quinta-feira (17), realizou reunião para lançamento do Selo de Jornalismo Profissional, previsto para o 07 de abril, Dia do Jornalista no Brasil.

Após convite enviado por meio das mídias digitais aos representantes de empresas e profissionais de jornalismo e, realizada a apresentação do conteúdo do edital pelo presidente do SJPAM, jornalista Wilson Reis, foram tiradas as dúvidas sobre a operacionalização do Selo de Qualidade. Além disso, avaliaram os participantes da reunião, que a sua implantação se constitui em ferramenta importante para garantir o exercício profissional com qualidade, ética e voltado ao interesse público.

Até o dia oficial do lançamento, a direção do SJP/AM prevê a realização de novas reuniões, que deverão ser divulgadas antecipadamente, como forma de ampliar a participação de profissionais e empresas interessadas – inclui-se neste campo, também, as grandes redes de Comunicação – na busca pela excelência do jornalismo prestado à sociedade.

✅ Com informações da assessoria