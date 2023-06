Polícia Federal lança Carteira Digital do Migrante

A Polícia Federal lançou nesta semana a Carteira Digital do Migrante, aplicativo desenvolvido pela Polícia Federal que proporcionará ao migrante, ao solicitante de refúgio e ao fronteiriço baixar sem custo, no seu celular, sua CRNM, válida como documento oficial.

Com novos atributos especiais de segurança, como reconhecimento facial, validação por QR-code, log in com senha ou biometria, o documento poderá ser utilizado em apenas um único dispositivo.

A versão digital dos documentos dos migrantes não terá custo extra, reproduz o conteúdo do documento físico e será disponibilizada para espelhamento dos documentos emitidos a partir do mês de maio de 2020, em razão dos novos equipamentos que passaram a ser utilizados para a captura de biometria a partir desse período.

O aplicativo já disponível na Play Store e na Apple Store.