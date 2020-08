Simone, da dupla com Simaria, está grávida do segundo filho

Simone, da dupla com Simaria, está grávida pela segunda vez. Ela já é mãe de Henry, fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz, que completa seis anos nesta segunda-feira (3). Segundo a assessoria de imprensa da sertaneja, ela escolheu o aniversário do primeiro filho para anunciar a gravidez em seu canal do YouTube.

“Estou treinando na quarentena. Estamos trabalhando aqui para ver se acontece alguma coisa. Porque é o seguinte. O Henry vai fazer 6 anos em agosto. Então tem que acelerar esse negócio aí”, disse ela recentemente no Instagram.

O jornalista Leo Dias soube da notícia no dia 9 de julho, mas guardou a informação a pedido da artista, que estava apenas com três semanas de gestação.

FONTE: IG

