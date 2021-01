Shoppings em Manaus se unem ao Time do Bem para ajudar profissionais de saúde, pacientes e familiares

Os shoppings de Manaus se uniram ao projeto Time do Bem para amplificar ainda mais as ações para ajudar profissionais de saúde, pacientes com Covid-19 e familiares. Os empreendimentos estão arrecadando itens de alimentação e materiais hospitalares que estão em falta nas unidades de saúde do Amazonas.

A expectativa é que, com a arrecadação de alimentos, a iniciativa possa ajudar cerca de 500 famílias, sendo: 200 da associação de catadores, 150 atendidas pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e mais 150 que são beneficiadas pelas ações do Time do Bem.

Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Manaus Plaza Shopping, Millennium Shopping, Shopping Ponta Negra, Sumaúma Park Shopping, Shopping ViaNorte e Studio 5 Shopping são os centros de compras que estão somando forças com o Time do Bem, que surgiu há uma semana e começou realizando entregas de lanches e refeições para profissionais de saúde e acompanhantes de pacientes.

“A iniciativa evoluiu e estamos também ajudando na compra e doação de medicamentos e materiais hospitalares. Ontem, por exemplo, além de Manaus, levamos itens para Novo Ayrão, Carauari e Presidente Figueiredo”, explica Júlia Regina Gabriel, uma das voluntárias do projeto.

Formado por mais de dez pessoas, o grupo foi criado pelos empresários Marx Gabriel e Antônio José Alecrim. “Não temos horário, ontem entregamos máscaras de ventilação não invasiva (VNI), no Hospital João Lúcio, às 1h da manhã”, relata a voluntária do Time do Bem.

Eles também têm dado suporte na compra e logística de cilindros de oxigênio para as unidades de saúde. “Estamos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), diretores dos hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as doações são feitas diretamente aos responsáveis pela unidade”, explicou Júlia Regina. Com menos de uma semana de atuação, o Time do Bem já entregou mais de 5.400 refeições, alcançando 19 hospitais e unidades de atendimento do Amazonas.

Para os interessados em unir forças com o Time do Bem, as doações podem ser realizadas por meio do site ingresse.com, ou diretamente via PIX, para ajalecrim@gmail.com ou o marx@mbconsultoria.com. A partir de agora, o projeto recebe doações físicas de alimentos, medicamentos e equipamentos hospitalares, através de um ponto de coleta localizado no Balneário do SESC. O espaço funciona na Av. Constantinopla, 288, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Além disso, quem não conseguir se deslocar até o ponto de coleta poderá entrar em contato com o Time do Bem, que eles irão pegar as doações em casa, bastando entrar em contato pelo Instagram @timedobem_am, e-mail timedobemam@gmail.com ou telefone/WhatsApp (92) 99187-1859.

Comentarios