Sete capitais poderão ativar o 5G na próxima semana

BRASÍLIA — As empresas de telefonia móvel das cidades de Aracaju, em Sergipe; Boa Vista, Roraima; Campo Grande, Mato Grosso do Sul; Cuiabá, Mato Grosso; Maceió, em Alagoas; São Luís, no Maranhão; e Teresina, no Piaui, poderão ativar as estações do 5G na próxima segunda-feira (19).

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (14) pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.

Segundo a agência, até o dia 28 de novembro, as prestadoras de serviço móvel dessas cidades devem ativar, no mínimo, 8 estações de 5G conforme prevê o edital do leilão da nova tecnologia.

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências.

Inscritos no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, pelo endereço: sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800-729-2404.