Serviços eleitorais voltam a funcionar nesta terça

A Justiça Eleitoral (JE) volta a realizar, nesta terça-feira (7), o atendimento a eleitores que buscam fazer o alistamento, revisão, transferência de domicílio ou regularização de títulos eleitorais cancelados.

Todos esses serviços podem ser solicitados online pelos cidadãos, evitando o deslocamento até unidades físicas do cartório eleitoral ou Poupatempo. Os atendimentos à distância devem ser solicitados via a plataforma do Título Net .

Para aqueles que queiram ser atendidos presencialmente, as unidades dos cartórios eleitorais recebem os eleitores de segunda-feira a sexta-feira, das das 11h às 17h. Os horários de funcionamento dos Poupatempos devem ser consultados pelos cidadãos.

Para solicitar alistamento, revisão e transferência, basta preencher o formulário do Título Net com os dados pessoais e anexar imagens da seguinte documentação : frente e verso do documento oficial de identificação, comprovante de residência, comprovante de quitação militar (apenas para pessoas do gênero masculino, de 1° de janeiro a 31 de dezembro do ano que completar 19 anos de idade), além de fotografia (selfie) segurando o documento oficial de identificação.

Também estão disponíveis online consulta à situação eleitoral, impressão do título de eleitor, justificativa de ausência às urnas e emissão de certidões eleitorais.

Antes de acessar estes serviços, no entanto, o eleitor precisa verificar se possui ou não algum débito junto à Justiça Eleitoral . Caso possua, ele precisa emitir um boleto e efetuar o pagamento.

Deverão ser informados o nome do eleitor e também o dos seus pais, seu CPF e também a data de nascimento para realizar a consulta de possíveis multas a serem quitadas.

Um serviço que não estará disponível até o final deste ano é a coleta da biometria. Em virtude da importação dos dados biométricos de mais de 4 milhões de eleitoras e eleitores por meio do programa Bioex, não será necessária a retomada da coleta imediatamente. O cadastramento das digitais deve prosseguir no próximo ano.