Sentido de circulação em vias do bairro Cidade Nova será alterado

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai alterar na próxima sexta-feira, 3/2, o sentido de circulação das ruas A-4, no trecho entre a avenida Governador José Lindoso (das Torres) até a avenida Coletora, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

A mudança de circulação é necessária para extinguir a saída perigosa dos veículos provenientes da rua A-4 para a avenida das Torres, no retorno, em direção ao bairro do Coroado.

“Nossa equipe de engenharia analisou que essas vias em sentido duplo de circulação estavam realizando manobras com perigo para acessar a avenida das Torres. A mudança será aplicada a partir desta sexta-feira, e vamos orientar os motoristas sobre as alterações”, informou Uarodi Guedes, diretor de engenharia do IMMU.

Para regulamentar a mudança nas vias, as equipes aplicaram sinalização horizontal de linha de retenção, pintura de legenda PARE, setas direcionais e placa vertical de regulamentação do sentido de circulação da via.

Os agentes estarão no local para orientar os condutores de veículos sobre a mudança no itinerário e opções de circulação na via. Com a nova regulamentação de sentido de circulação, os motoristas que trafegarem na contramão estarão cometendo infração gravíssima, com perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 293,47.