Sema é homenageada na Aleam pelos 19 anos de existência no AM

No ano em que comemora 19 anos de existência no Amazonas, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) foi homenageada com uma Sessão Especial, proposta pela deputada Joana Darc (PL). O evento foi realizado, nesta terça-feira, 15, no plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

De acordo com Joana Darc, a Sessão é importante para ressaltar os trabalhos desenvolvidos pela secretaria e os servidores nesses 19 anos de caminhada em defesa do meio ambiente, da fauna, flora amazônica, recursos naturais, bem como, o desenvolvimento sustentável.

“A secretaria de Estado de Meio Ambiente é tão fundamental para o Amazonas, quanto para o mundo. Ela é de fundamental importância para o nosso estado, uma vez que a temática ambiental é primordial para o desenvolvimento do Amazonas, permitindo a gestão equilibrada das atividades social e econômica e por isso, merece ser valorizada e homenageada”, disse Joana.

O Secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, explanou sobre as atividades da secretaria nos últimos dois anos e agradeceu a deputada Joana Darc pela parceria nos projetos da secretaria.

“A deputada Joana Darc tem sido uma grande parceira da SEMA, não apenas na política do bem estar animal, mas nas demais agendas da secretaria, incluindo as RDSs e projetos que requerem recursos e um esforço maior do executivo”, pontuou.

Taveira finalizou dizendo que a Secretaria de Meio Ambiente não descansará, enquanto o tripé do desenvolvimento sustentável não esteja devidamente equilibrado no Amazonas.

Já o superintendente da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Virgílio Vianna relembrou o início, quando a secretaria foi criada, sobre tudo, do fomento ao desenvolvimento sustentável.

“Conseguimos aumentar de maneira muito relevante as Unidades de Conservação (UC/ RDS) e reduzir o número de desmatamentos e acredito que esses feitos conduziram os demais gestores”, pontuou.

De acordo com Vianna, o cenário é preocupante, com o aumento do desmatamento. “Estamos caminhando para um cenário muito preocupante e nesse aniversário devemos celebrar as conquistas, entender os desafios que vem pela frente, mas também a possibilidade de fortalecer a instituição”, pontuou.

Participaram ainda da sessão, compondo a mesa de autoridades, a diretora do Departamento de Ecossistemas, representando o Ministério do Meio Ambiente, Julie Messias e Silva, o subdefensora geral da Defensoria do Estado (DPE), Thiago Nobre Rosas, o secretário executivo para o Brasil da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta, Carlos Aragon, o vereador Elan Alencar (Avante), representando a Câmara Municipal de Manaus, o subcomandante do Comando de Policiamento do Interior, Cel Márcio Coelho de Lima, o chefe do Estado Maior, Cel Erick Melo é o diretor presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Juliano Valente.

Homenageados

Durante a Sessão, várias personalidades foram homenageadas com um certificado, entregue pela Assembleia do Amazonas, entre eles o superintendente geral da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Virgílio Vianna, o secretário municipal de meio ambiente (Semma), Antônio Ademir Stroski, a liderança de Unidade de Conservação Ambiental UC/RDS Rio Negro, Izolena Garrido, a servidora e o servidor mais antigos na ativa da SEMA, Regina Farias da Silva e Pedro de Cristo Soares Ventura, entre outros.

✅ Com informações da assessoria