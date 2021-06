Seleção Olímpica convoca Daniel Alves, Pedro e Gerson para Tóquio; Neymar fica fora

O técnico André Jardine divulgou nesta quinta-feira (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a lista final de 18 jogadores para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A expectativa era em relação aos três convocados acima de 24 anos que integrariam o grupo, e o treinador optou pelo lateral-direito Daniel Alves, do São Paulo, o goleiro Santos, do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla, para reforçar a seleção olímpico no desafio de conquistar novamente o ouro olímpico. Neymar ficou fora da convocação após veto do Paris Saint-Germain.

“Trabalhamos com muitos cenários desde o início. Muitos jogadores têm idade e estão na seleção principal, especialmente os que começaram o processo aqui com a gente. São negociações difíceis com os clubes, especialmente os da Europa. Envolve férias, duas competições. Buscamos evitar quem estivesse nas duas competições, bom senso com os clubes”, afirmou o técnico Andre Jardine.

A entidade vinha tentando costurar um acordo com os clubes brasileiros e europeus no sentido de liberar os atletas para a participação na Olimpíada. No início da semana, a CBF enviou uma relação com 50 nomes ao Comitê Olímpico Brasileiro. Neymar, Marquinhos e Weverton eram os preferidos da comissão técnica para reforçar o grupo na competição. Além do trio, também foram incluídos nesse esboço Alisson, Santos, Felipe, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo, Fernandinho, Alison e Gabigol. “Neymar é referência mundial, imagina pAra gente. Grande líder da principal. Gostaríamos de contar com ele, mas não deu. Que seja feliz e bicampeão da Copa América. Sorte para ele, pro Tite, pra todo mundo. Estamos torcendo”, afirmou Branco, coordenador de base da CBF. Atual campeão olímpico, o Brasil vem desenvolvendo um trabalho de preparação para os Jogos de Tóquio desde 2019. O ponto de partida de para esse projeto de se manter no topo veio coma conquista do Torneio de Toulon, na França. Contando os sete confrontos válidos pelo Torneio Pré-Olímpico, que foi realizado na Colômbia, o técnico André Jardine comandou a seleção sub-23 em 22 partidas. Cabeça de chave do Grupo D, o Brasil terá como rivais a Alemanha, a Costa do Marfim e a Arábia Saudita. A estreia acontece no dia 22 de julho diante dos alemães, em Yokohama. Três dias depois, o Brasil volta a campo para encarar os marfinenses, também em Yokohama e encerra a sua participação na fase de grupos contra a Arábia Saudita em Saitama, no dia 28. Nos dois últimos amistosos preparatórios para os Jogos, a seleção obteve um revés e uma vitória. No primeiro teste, a equipe foi derrotada pela seleção de Cabo Verde por 2 a 1. No segundo confronto, o time comandado por Andre Jardine bateu a Servia por 3 a 0. Após a convocação, a seleção olímpica se apresenta no dia primeiro de julho em São Paulo e vai ficar uma semana treinando no CT do Palmeiras. Os atletas que jogam no Brasil, no entanto, se apresentam no dia 8, após a rodada do Brasileiro visando o embarque para Doha, no Catar, como parte de adaptação ao fuso horário do Japão. A chegada à sede dos Jogos acontece no dia 15. Antes do anúncio da lista, a CBF mostrou um vídeo especificando o projeto visando o ouro olímpico. Segundo a apresentação, 207 jogadores foram observados e 71 atletas foram chamados nesse processo iniciado em 2019. Para o técnico André Jardine, o periodo de preparação marcou também uma fase de reestruturação do futebol de base. “Quando fui chamado, o Brasil não vinha de bons resultados nas seleções de base. E conseguimos resgatar esse respeito. A seleção hoje voltou a ser respeitada e entra forte para disputa da Olimpíada.” CONFIRA A LISTA PARA TÓQUIO: GOLEIROS Santos (Athletico-PR)

Brenno (Grêmio) LATERAIS Daniel Alves (São Paulo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Guilherme Arana (Atlético-MG) ZAGUEIROS Gabriel Magalhães (Arsenal)

Nino (Fluminense)

Diego Carlos (Sevilla) MEIO-CAMPISTAS Douglas Luiz (Aston Villa)

Bruno Guimarães (Lyon)

Gerson (Flamengo)

Claudinho (Red Bull Bragantino)

Matheus Henrique (Grêmio) ATACANTES Matheus Cunha (Hertha Berlim)

Malcom (Zenit)

Antony (Ajax)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Pedro (Flamengo)

