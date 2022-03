Sefaz divulga resultado do Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou nesta quarta-feira (16/03), a 70ª Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas. A campanha busca incentivar a cidadania fiscal e o controle social da arrecadação a partir de prêmios que vão de R$ 5 a R$ 50 mil.

Nesta quarta-feira, foram divulgados os nomes dos 10 vencedores do sorteio mensal de março. A Campanha premia os contribuintes cadastrados que exigem a nota fiscal no ato de suas compras e informam o CPF para identificação do possível vencedor.

Deste sorteio, participaram mais de 260 mil pessoas, com notas fiscais emitidas de 1º a 28 de fevereiro deste ano. Neste mês, a Sefaz registrou total de 1,5 milhão de notas apuradas, com 4,9 milhões de bilhetes de participação gerados pelas notas fiscais de consumidor eletrônica (NFC-e).

Além dos premiados, sete entidades sociais também receberam premiações em dinheiro. As instituições recebem um valor equivalente a 40% do prêmio, à parte do que é pago ao vencedor.

Confira a lista dos contribuintes e das entidades sociais indicadas por eles:

Cidadão: Rafael Carlos Silva Ramalho – R$ 20 mil

Entidade: Abrigo NACER – R$ 8 mil

Cidadão: Luis Antonio Lima Martins – R$ 10 mil

Entidade: Abrigo Coração do Pai – R$ 4 mil

Cidadão: Maria das Graças Maciel Ferreira – R$ 10 mil

Entidade: Casa da Criança – R$ 4 mil

Cidadão: Carolina de Andrade Maduro Ribeiro – R$ 5.000,00

Entidade: Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer

Cidadão: Sandro Tomas Segadilha de Oliveira – R$ 5.000,00

Entidade: GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – R$ 2 mil

Cidadão: Alcivane Gama Gonçalve – R$ 5.000,00

Entidade: APRA – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N.S. de Fátima do Açaí – R$ 2 mil

Cidadão: Tattiany Kelen Ferreira Pacheco de Souza – R$ 5.000,00

Entidade: APRA – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N.S. de Fátima do Açaí – R$ 2 mil

Cidadão: Raquel Leite Lima Souza – R$ 5.000,00

Entidade: Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – R$ 2 mil

Cidadão: Alessandro da Silva Nunes – R$ 5.000,00

Entidade: ASSAC – Associação de Serviço Social e Amparo ao Cidadão – R$ 2 mil

Cidadão: Marcell Ramos de Souza – R$ 5.000,00

Entidade: GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – R$ 2 mil

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Assessoria