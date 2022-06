Prefeitura entrega premiação do terceiro sorteio da campanha “IPTU Premiado”

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), entregou, nesta quarta-feira, 29/6, no auditório da central Manaus Atende, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, os cheques simbólicos aos 17 contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), adimplentes com o fisco municipal até o último dia 16/5, contemplados no terceiro sorteio da campanha “IPTU Premiado” 2022. Ao todo, a premiação soma um valor de R$ 85 mil em dinheiro.

De acordo com o subsecretário de Receita da Semef, Armínio Pontes, a campanha é uma forma de reconhecer e premiar o contribuinte que honra com o seu dever de cidadão e paga seu tributo em dia, contribuindo com melhorias para a capital.

“Estamos entregando os cheques simbólicos do terceiro sorteio do IPTU Premiado, que é uma campanha que o prefeito David Almeida resgatou para incentivar o cidadão a estar com o seu tributo em dia e com a chance de concorrer a prêmios em dinheiro. O IPTU é um tributo com grande importância, pois os recursos são diretamente aplicados em obras e ações de saúde, educação e lazer para a melhoria da nossa cidade”, pontuou o subsecretário.

Na ocasião, foram entregues um prêmio de R$ 20 mil, três prêmios de R$ 10 mil, três de R$ 5 mil e mais dez premiações no valor de R$ 2 mil. Contemplado com cheque simbólico de R$ 5 mil, o empresário José Walmir Vasconcelos, 52, agradeceu a iniciativa da prefeitura e disse que o prêmio será investido na reforma de sua casa.

“Essa campanha da Prefeitura de Manaus é muito boa, porque é um retorno aos contribuintes e ajuda muitas famílias. Com isso ganha a cidade e ganha também o cidadão, e principalmente, o que for premiado. O meu prêmio será destinado a um dos meus sonhos, que é de realizar melhorias no meu próprio imóvel”, afirmou Vasconcelos.

A lista completa com os nomes dos contemplados no terceiro sorteio pode ser conferida na edição nº 5.356, do Diário Oficial do Município (DOM), publicada no dia 2 de junho deste ano. No total, 99.662 contribuintes concorrerão às premiações do “IPTU Premiado” até o final deste ano.

Mais informações sobre a campanha, assim como o cronograma de sorteios e premiações, poderão ser consultadas no endereço: http://iptupremiado.manaus.am.gov.br.