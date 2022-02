Sefaz divulga os premiados do sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou nesta quarta-feira (09), mais um sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). O sorteio foi transmitido ao vivo pela rádio e televisão Encontro das Águas. A campanha busca incentivar a cidadania fiscal e o controle social da arrecadação a partir de prêmios que vão de R$ 200 a R$ 50 mil.

Nesta quarta-feira, foram divulgados os nomes dos 10 vencedores do sorteio mensal de fevereiro. A Campanha premia os contribuintes cadastrados que exigem a nota fiscal no ato de suas compras e informam o CPF para identificação do possível vencedor.

Deste sorteio, participaram mais de 260 mil pessoas, com notas fiscais emitidas de 1º a 31 de janeiro deste ano. Neste mês, a Sefaz registrou total de 1,5 milhão de notas apuradas, com 4,9 milhões de bilhetes de participação gerados pelas notas fiscais de consumidor (NFC-E).

Além dos premiados, sete entidades sociais também receberam premiações em dinheiro. As instituições recebem um valor equivalente a 40% do prêmio, à parte do que é pago ao vencedor.

A campanha

A Nota Fiscal Amazonense faz parte do Programa Estadual de Cidadania Fiscal, do Governo do Amazonas, e tem o objetivo de tornar a exigência dos documentos fiscais eletrônicos um hábito por parte dos cidadãos.

Além do sorteio mensal, também há os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados, todos os dias, seis prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil. Nesta modalidade de sorteio, concorrem de forma automática aqueles cidadãos cadastrados na campanha que colocaram pelo menos uma vez o CPF na nota no último mês. E os sorteios anuais são feitos no início do ano, quando são sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. Neste caso, são seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas.

Como participar

Para participar dos sorteios futuros, basta se cadastrar no site da campanha (https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br), escolher uma entidade social para apadrinhar e manter seus dados atualizados. Uma vez cadastrado, basta informar o CPF nas compras.

A cada R$ 50 em notas com CPF, o contribuinte tem direito a um bilhete para concorrer aos prêmios mensais e ao sorteio anual. Quanto aos prêmios diários, basta pedir CPF em notas de qualquer valor para concorrer.

Ao se cadastrar na Campanha e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal eletrônica, o cidadão contribui para o combate à sonegação fiscal e para o aumento da arrecadação do estado, que financia os bens e serviços públicos como hospitais, escolas e a segurança pública.

Para mais informações, basta acessar https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou entrar em contato com a equipe da Sefaz no Facebook e no Instagram (@SefazAmazonas).

Confira a lista dos premiados do Sorteio Especial da NFA

Ganhadores:

Marcio Cesar Gomes Lima – R$ 20 mil

Maria Cecilia Miranda da Silva – R$ 10 mil

Lucineia Damasceno Pereira – R$ 10 mil

Jaqueline Pinedo de Aguiar Alves – R$ 5mil

Jair de Oliveira Souza – R$ 5 mil

Jessica Caroline de Souza Pinto– R$ 5 mil

Valdiza Romão de Melo – R$ 5 mil

Milca dos Santos Moraes – R$ 5 mil

Leonardo Brasil Carneiro – R$ 5 mil

Ezequias Paulo da Silva – R$ 5 mil

Entidades sociais:

GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – 8 mil

Casa Vhida – Associação de Apoio à Criança com HIV – R$ 4 mil

Casa Vhida – Associação de Apoio à Criança com HIV – R$ 4 mil

GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – R$ 2 mil

MORHAN – Coordenação Estadual do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – R$ 2 mil

Casa Mamãe Margarida – Inspetoria Laura Vicuña – R$ 2 mil

AAPPNE – Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – R$ 2 mil

ADVAM – Associação de Deficientes Visuais do Amazonas – R$ 2 mil

Abrigo Infantil Monte Salém- Jovens com uma Missão Manaus – R$ 2 mil

Sociedade São Vicente de Paulo – R$ 2 mil

