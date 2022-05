Sefaz-AM lança serviço de informações para auxiliar cidadãos

MANAUS — Em adequação à Lei de Acesso à Informação, a Ouvidoria Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) realizou nesta segunda-feira (16/05), o lançamento oficial do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que tem como objetivo estabelecer um canal direto do contribuinte para pedidos de informação do órgão fazendário. A secretaria também disponibilizou um computador para autoatendimento, além de um funcionário treinado para auxiliar os cidadãos pouco familiarizados com o serviço digital.

A cerimônia teve a presença do secretário de Fazenda, Alex Del Giglio, e aconteceu na Central de Atendimento da Sefaz (CAC), no prédio anexo à sede do órgão fazendário. “É importante termos um canal de comunicação, onde o contribuinte pode avaliar os serviços e atendimentos. É fundamental ter a percepção do cidadão para ajustar e aprimorar constantemente nossos serviços”, declarou o secretário.

Na ocasião, estiveram presentes também a chefe da Ouvidoria da Sefaz, Ellen Patrícia Nogueira da Costa, os chefes da Controladoria da Sefaz, Rodrigo Belém, e da Corregedoria, Elvys Benayon, além de chefes de outros seis departamentos: Fiscalização (Defis), Arrecadação (Dearc), Informações (Deinf), Administração (Depad), Tecnologia da Informação (Detin) e Controle e Entrada de Mercadorias (Decem), setores que possuem serviços presenciais no CAC.

Auxílio – À frente do processo, a ouvidora Ellen Patrícia Nogueira não escondia o entusiasmo de concretizar mais um passo que aproxima o cidadão do fisco estadual, fazendo da voz do contribuinte instrumento de aperfeiçoamento constante dos serviços públicos. Ela explica que, além de fornecer computador para o que o contribuinte realize seu autoatendimento, um funcionário treinado da Sefaz irá auxiliar aqueles que ainda não têm domínio da ferramenta digital, sendo mantido também o atendimento presencial.

“A pessoa tem as duas opções: colocamos o presencial aqui para as pessoas que não têm acesso à internet, ou computador na sua casa, ou mesmo um celular. Quem não possui ou ainda não tem tanta familiaridade com essas ferramentas pode vir aqui até aqui, que nós iremos mostrar como fazer, ou mesmo realizar o atendimento auxiliado no nosso guichê”, diz.