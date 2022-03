Sefaz-AM apreende carga ilegal de madeira no valor de R$ 500 mil

Durante fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM) no domingo (13/03), no Porto de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), fiscais do órgão apreenderam uma carga de madeira irregular de 29,4 metros cúbicos (m³), com valor estimado de R$ 500 mil. O material foi encontrado em um caminhão que supostamente transportava cabos de vassoura, interceptado durante a fiscalização.

Na oportunidade, foi solicitado auxílio da Polícia Rodoviária Federal, que lavrou o Boletim de Ocorrência Policial. No âmbito da Sefaz, também foi lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal. O motorista e a carga irregular foram conduzidos à Delegacia de Polícia da cidade de Humaitá.

Além de crime ambiental, a conduta também configura crime contra a ordem tributária previsto na Lei nº 8.137/90.

O combate à sonegação fiscal tem sido intensificado no sul do Estado, com a realização de diversas apreensões de cargas irregulares, principalmente de madeira. 👉 Assessoria