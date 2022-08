Salman Rushdie deve perder um olho após ataque com facas, diz agente

NOVA YORK — O escritor Salman Rushdie está usando um respirador e deve perder um olho após ser atacado a facadas antes de dar uma palestra em Chautauqua, no estado de Nova York, na sexta-feira (12). As informações sobre o estado de saúde do escritor de 75 anos foram reveladas pelo seu agente, Andrew Wylie, ao jornal The New York Times.

“As notícias não são boas. Salman provavelmente perderá um olho; os nervos de seu braço foram cortados; e seu fígado foi esfaqueado e danificado”, disse o agente em e-mail enviada ao jornal.

O escritor anlgo-indiano foi esfaqueado no pescoço e no abdômen. Ele foi socorrido e submetido a uma cirurgia de emergência. O autor do crime, Hadi Mattar, de 24 anos, já está sob a custódia da polícia local. O motivo do ataque ainda não está claro.

Há décadas Salman Rushdie recebia ameaças de morte. A sua obra Versos Satânicos provocou a ira de pessoas como o aiatolá Khomenei, que consideraram o livro como uma blasfemia. Em 1989, Khomeini emitiu uma fatwa pedindo a morte de Rushdie. O Irã também ofereceu também mais de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) em recompensa para quem matar Rushdie.

