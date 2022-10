Saiba quem são os deputados federais pelo Amazonas

MANAUS — Os oito deputados federais eleitos pelo Amazonas estão definidos. Amom Mandel (Cidadania), Capitão Alberto Neto (PL), Saullo Viana (União), Fausto Jr. (União), Silas Câmara (Republicanos), Adail Filho (Republicanos), Sidney Leite (PSD) e Átila Lins (PSD) são os eleitos.

Há surpresas. Com 86.447 mil votos, o atual deputado federal Zé Ricardo, 7º mais votado do pleito, não conseguiu a reeleição. Outro que está fora é Marcelo Ramos. Ele foi o terceiro mais votado do Partido Social Democrático (PSD), superado por Sidney Leite e Átila Lins, que ocuparam as duas vagas alcançadas. Marcelo teve o mandato mais destacado na legislatura, tendo sido vice-presidente da Câmara Federal.

O recorde estadual histórico alcançado por Amom Mandel, o mais jovem deputado federal do Amazonas, com perto de 300 mil votos, contra os 250 mil anteriores de Arthur Bisneto, foi um dos destaques do pleito. O outro foi o deputado federal Sidney Leite, candidato à reeleição, dono de mandato apagado e mesmo assim primeiro colocado do PSD, à frente de Átila Lins e Marcelo Ramos.

Fausto Jr., que não aparecia em nenhuma lista de favoritos, conseguiu o segundo lugar do União Brasil e ficou com uma das oito vagas, com pouco mais de 80 mil votos. Saullo Viana (118.043), também deputado estadual, se elegeu como o terceiro mais votado do pleito.

Pauderney Avelino, ex-deputado federal e ex-secretário municipal de Educação, presidente do União Brasil, obteve 49.522 votos e não se elegeu.

Não reeleitos

Zé Ricardo (PT) apenas encabeça a lista de atuais deputados federais que não se reelegeram, numa legislatura apagada do Amazonas.

Só quatro se reelegeram, Alberto Neto, Silas Câmara, Sidney Leite e Átila Lins. O “balatal” tem 50% da bancada: Zé Ricardo, Marcelo Ramos, Bosco Saraiva (que concorreu a deputado estadual) e Delegado Pablo.

A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), que também concorria à Câmara Federal, obteve apenas cerca de 35 mil votos.

Silas e Adailzinho

O deputado federal Silas Câmara se saiu bem, na disputa com o ex-aliado e adversário do pleito Adail Filho. Ele ficou à frente de Adailzinho, como é conhecido, e em quarto lugar do pleito, com perto de 115 mil votos, contra 81.120 do representante do clã dos Adail, em Coari. Os dois estão eleitos.

O Avante não conseguiu alcançar nenhuma das vagas. O atual presidente da Câmara Municipal de Manaus, David Reis, levou um “capote” de Amom Mandel, ficando em pouco mais de 60 mil votos.

PMS