Saiba agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para este domingo (1º)

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para este sábado (31). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã: Gravação de programa eleitoral

Tarde: Reunião com comunitários na zona Norte

Noite: Reunião com comunitários na zona Leste

Amazonino Mendes (Podemos)

Manhã: Reunião com a coordenação de campanha

Tarde/noite: Conversa com lideranças políticas e das comunidades

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

Manhã: Carreata pela zona norte, caminhada na comunidade Nova Floresta

Tarde: reunião com líderes no ramal 41 na AM-010

Chico Preto (Democracia Cristã)

Manhã: Reunião com candidata a vereadora na comunidade Ebenezer

Tarde: Feijoada com candidato a vereador

Coronel Menezes (Patriota)

Manhã: Caminhada no Viver Melhor I e II com o candidato a vereador Arimateia Viana, reunião no bairro da União e visita a comunidade Bonsucesso com candidato a vereador

Tarde: Reunião com lideranças religiosas na Igreja Ágape e panfletagem na Ponta Negra

Noite: Comunidade Evangélica Cristã de Manaus

David Almeida (Avante)

Manhã – Carreata com lideranças na Zona Oeste

Manhã – Gravação de Programa Eleitoral

Tarde – Reunião com comunitários na Zona Oeste

Noite – Encontro com lideranças na Zona Centro-Oeste

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã: Reunião interna com a equipe política e de propaganda do partido

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã: Caminhada e panfletagem na feira do São José II com apoiadores da Zona Leste e agenda pessoal

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã/tarde: Reunião para ouvir moradores da zona Sul da cidade, caminhada na zona Oeste da cidade e gravação de programa eleitoral

Romero Reis (Novo)

Manhã/tarde: Carreata nas zonas Leste e Norte de Manaus

Zé Ricardo (PT)

Manhã: Carreata pelos bairros da Zona Leste e reunião com apoiadores dessa mesma zona

Tarde: Reunião com movimento de cultura popular e gravação na produtora para o programa eleitoral

*Com informações das assessorias

