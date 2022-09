Saiba a agenda dos candidatos ao governo do AM neste domingo

MANAUS — Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para este domingo (18):

Amazonino Mendes (Cidadania)

Agenda não disponibilizada

Carol Braz (PDT)

07h – Café da Manhã na Av. Eduardo Ribeiro;

09h – Caminhada no Colônia Antônio Aleixo;

12h – Reunião com Lideranças no bairro Colônia Terra Nova.

Eduardo Braga (MDB)

Agenda não disponibilizada

Henrique Oliveira (Podemos)

Agenda não disponibilizada

Israel Tuyuka (PSOL)

08h – Panfletagem e bandeiraço no mini-shopping e Feira Modelo da Compensa.

*Agenda sujeita a alterações

Nair Blair (AGIR)

Agenda não disponibilizada

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Agenda não disponibilizada

Wilson Lima (União Brasil)

Cumpre agenda nos municípios de Eirunepé, Guajará e Carauari.