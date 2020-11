Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta segunda (2). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã – Gravação de programa eleitoral

Tarde – Gravação de programa eleitoral

Amazonino Mendes (Podemos)

Não cumprirá agenda política nas ruas de Manaus

Capitão Alberto Neto (Republicanos)

Manhã- Entrevista para rádio local

Manhã – Gravação

Tarde – Encontro com representantes do grupo Pedala Manaus para tratar de Mobilidade Urbana

Tarde – Reunião com moradores da comunidade Agnus Dei, na zona norte

Noite – Reunião com candidato a vereador no bairro Jorge Teixeira

Chico Preto (Democracia Cristã)

Tarde – Reunião com candidato a vereador no Bairro Grande Vitória

Coronel Menezes (PATRIOTA)

Manhã – Reunião de Coordenação de Campanha no Comitê

Manhã – Sessão de fotos na produtora

Tarde – Live do coronel Menezes e delegado Costa e Silva

Tarde – Evento com o bispo Rodrigues

Tarde – Reunião com o pastor Francisco no bairro Japiim

Tarde – Caminhada na comunidade Santa Luzia, no bairro Japiim

Noite – Reunião com lideranças do candidato a vereador Eufrain no Japiim 2

David Almeida (Avante)

Manhã – Encontro com amigos, na Zona Sul

Manhã – Gravação de Programa Eleitoral

Tarde – Reunião com lideranças, na Zona Centro-Oeste

Noite – Reunião com candidata na Zona Norte

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã – gravação de conteúdos para mídias sociais.

Tarde – reunião virtual com apoiadores.

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã – Agenda pessoal

Tarde – Concede entrevista à Rede Amazônica

Noite – Participa de Live no portal Resistência contemporânea

Ricardo Nicolau (PSD)

Não cumprirá agenda política nas ruas de Manaus

Romero Reis (Novo)

Manhã – Entrevista para emissora de rádio

Tarde – Reunião com presidente do Corecon-AM

Noite – Sabatina com estudantes de economia

Zé Ricardo (PT)

Manhã – visita em porta de fábrica do Distrito Industrial, seguido de bandeiraço e minicomício na Zona Norte.

Tarde – bandeiraço e minicomício, mas na Zona Leste, depois seguem para gravação de programa eleitoral na produtora.

Noite: reúnem-se com apoiadores da Zona Norte da cidade.

*Com informações da assessoria

Comentarios