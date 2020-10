Saiba a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje (22)

Veja a agenda com a programação dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quinta-feira (22). A relação dos candidatos está em ordem alfabética:

Alfredo Nascimento (PL)

Manhã: Gravação de Programa Eleitoral e entrevista para emissora de TV local

Tarde: Entrevista para portal de notícias local e reunião na sede do PSDB

Noite: Reunião com comunitários na Zona Norte e Zona Oeste

Amazonino Mendes (PODEMOS)

Manhã: Gravação de vídeos para as redes sociais

Tarde: Reunião de coordenação de campanha

Noite: Reunião com lideranças

Capitão Alberto Neto (REPUBLICANOS)

Manhã: Encontro Virtual com representantes de Cooperativas e entrevista para portal de notícias local

Tarde: Entrevista para portal de notícias local e gravação para pograma eleitoral

Noite: Reunião com candidato a vereador no bairro Santo Antônio, reunião com candidato a vereador no bairro Gilberto Mestrinho e reunião com atletas no conjunto Duque de Caxias

Chico Preto (Democracia Cristã)

Manhã: Caminhada na Manaus Moderna

Tarde: Evento com discurso na Praça 14 e reunião online com a OCBAM e apresentação de propostas

Noite: Reunião com candidata a vereadora e reunião com candidata a vereadora no bairro Terra Nova 2

Coronel Menezes (PATRIOTA)

Manhã: Gravação para emissora de TV local e encontro com lideranças na Zona Leste

Tarde: Almoço na CDL e reunião com coordenação de campanha

Noite: Reunião na Cidade Nova

David Almeida (Avante)

Manhã: Caminhada no Parque São Pedro

Tarde: Entrevista e gravação para emissora de TV local e gravação de programa eleitoral

Noite: Reunião com moradores da comunidade Coliseu, reunião com lideranças do Conjunto Oswaldo Frota e reunião com moradores do bairro Cidade Nova

Gilberto Vasconcelos (PSTU)

Manhã: Gravação de conteúdo para as mídias

Tarde: Entrevista para o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Amazonas

Marcelo Amil (PC do B)

Manhã: Agenda pessoal e entrevista para portal de notícias local

Tarde: Encontro virtual entre os representantes de cooperativas e os candidatos à Prefeitura de Manaus e participa de caminhada no bairro de Educandos

Noite: Reunião com apoiadores no bairro Parque Riachuelo

Ricardo Nicolau (PSD)

Manhã: Entrevista a uma rádio local e visita a um instituto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico

Tarde: Reunião com representantes de cooperativas da cidade e caminhada na Zona Oeste

Noite: Reunião para ouvir moradores da zona Leste e Norte

Romero Reis (Novo)

Manhã: Panfletagem no Parque Dez e entrevista para emissora de TV local

Tarde: Reuniões internas de campanha e visita ao bairro Coroado

Zé Ricardo (PT)

Manhã: Visita em porta de fábrica do Distrito Industrial e bandeiraço e minicomício na Zona Sul

Tarde: Encontro virtual entre os representantes de cooperativas e minicomício na Zona Leste

Noite: Reunião com moradores também da Zona Leste

