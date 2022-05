Rússia testa míssil hipersônico no Mar de Barents; veja vídeo

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou neste sábado que testou com sucesso um míssil de cruzeiro hipersônico Zircon a uma distância de cerca de 1.000 km. O armamento foi disparado da fragata Almirante Gorshkov no Mar de Barents contra um alvo nas águas árticas do Mar Branco.

A Rússia divulgou o teste e apresentou um vídeo. As imagens mostram o míssil sendo disparado de um navio e partindo para o céu em uma trajetória íngreme.

O presidente Vladimir Putin descreveu o Zircon como parte de uma nova geração de sistemas de armas, classificadas por ele como incomparáveis. Armas hipersônicas podem viajar a nove vezes a velocidade do som, e a Rússia realizou testes anteriores do Zircon de navios de guerra e submarinos no ano passado.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro , e anunciou em março que tinha utilizado mísseis hipersônicos “Kinjal”. Desde então, as forças armadas russas sofreram perdas de homens e equipamentos.

Neste período, a Rússia continuou a realizar testes de armas de alto nível para lembrar ao mundo suas proezas na tecnologia de mísseis.

No mês passado, fez o teste de lançamento de um novo míssil intercontinental com capacidade nuclear, o Sarmat, capaz de transportar 10 ou mais ogivas e atingir os Estados Unidos.