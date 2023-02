Rodrigo Guedes quer investigação sobre programa “Leite do Meu Filho”

MANAUS — Após receber várias denúncias sobre a paralisação na distribuição do programa “Leite do Meu Filho”, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) cobrou que os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovassem os requerimentos que cobram esclarecimentos da Prefeitura de Manaus sobre a paralisação do serviço.

O programa está com a distribuição suspensa desde novembro de 2022, deixando cerca de 16,8 mil beneficiários cadastrados sem receber o serviço, dessas crianças 7,3 mil possuem entre 1 a 2 anos de idade.

Nessa terça-feira, 08/02, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que fará uma compra emergencial de fórmula infantil para atender os beneficiários do programa, após um descumprimento dos prazos legais para entrega do produto, por parte do fornecedor.

No entanto, o vereador Rodrigo Guedes apresentou requerimentos cobrando esclarecimentos da Semsa Manaus sobre os motivos pelo qual o fornecimento foi suspenso, se os valores foram pagos à empresa e se esta foi punida pelo não fornecimento do produto contratado.

“O parlamento não pode aceitar que por meses essas mães e essas crianças fiquem sem receber o leite de seus filhos. É o leite de milhares de crianças que não está sendo fornecido por meses, por isso, precisamos de uma resolução imediata e além disso é nosso dever investigar o que está acontecendo. Se foi pago e não foi fornecido ou se nem sequer a Prefeitura pagou a empresa por esses produtos”, cobrou Guedes.

O vereador também denunciou que várias mães realizam o cadastro no programa “Leite do Meu Filho”, mas não conseguem ter seu cadastro analisado ou aprovado e isso precisa ser investigado pela Câmara Municipal de Manaus e pode ser até caso de CPI.