Roberto Cidade diz que repasse do FTI para o interior pode ser votado nesta quarta (3)

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), convocou os parlamentares para uma reunião com os prefeitos do interior na tarde desta terça-feira (2). O intuito é agilizar uma proposta a ser encaminhada ao Governo do Estado sobre o repasse de verbas do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para o combate aos efeitos da pandemia de Covid-19.

De acordo com o chefe do Poder Legislativo, a ideia é enviar, ainda nesta terça-feira, uma sugestão ao Governo. Caso o Executivo concorde, a votação da Mensagem será realizada já na Sessão desta quarta-feira (3). “Os prefeitos têm nos procurado muito em busca de recursos para o interior. Foi um marco nesta Casa, em 2019, o repasse do FTI que chegou aos municípios. Vamos definir o que os prefeitos querem e discutir com os deputados para que a proposta seja levada ao Executivo. Se ele (Wilson Lima) assim achar melhor, ele manda a Mensagem (governamental) e a gente já vota amanhã (quarta)”, afirmou Roberto Cidade.

Repasses do FTI

Em 2019, a Assembleia aprovou um repasse de R$ 350 milhões do FTI à saúde do Estado. Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima (PSC) afirmou que pretende usar R$ 100 milhões do Fundo para as ações de saúde dos municípios do interior.

