Roberto Cidade destina R$ 1 milhão a Barreirinha e Maués para o combate da covid-19

Duas emendas no valor de R$ 1 milhão, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), auxiliarão a compra de medicamentos e produtos de saúde nos municípios de Maués e Barreirinha. A verba já foi paga pelo Governo do Amazonas às prefeituras, sendo R$ 500 mil para cada cidade e ajudará a mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus nas duas localidades.

Para Roberto Cidade, é uma satisfação poder auxiliar os municípios do interior num momento tão difícil como este, onde o coronavírus ceifa vidas diariamente. “Nossos irmãos do interior estão sofrendo muito com esta pandemia. Espero que essas duas emendas possam amenizar a dor das pessoas. Serão mais remédios para ajudar a vencer o coronavírus”, disse.

Prefeito de Barreirinha, Glênio Seixas (MDB), agradeceu a destinação da verba e destacou que o dinheiro será fundamental para o planejamento do município durante a pandemia.

“Barreirinha foi contemplada com essa emenda parlamentar do deputado Roberto Cidade, na ordem de R$ 500 mil, a ser aplicada no suporte à saúde municipal, principalmente no combate ao coronavírus. A articulação com o parlamentar é fundamental para continuarmos executando o planejamento eficiente durante a pandemia”, disse.

Casos de Covid -19

De acordo com o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), do dia 26 de fevereiro, Maués registrou 3.282 casos da doença e 77 óbitos. Já em Barreirinha são 1.971 pessoas infectadas e 48 mortes pela doença.

