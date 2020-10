Ricardo Nicolau vai tirar parte do dinheiro das propagandas da prefeitura para priorizar pessoas com deficiência

O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), anunciou a criação da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência em sua gestão a partir de 2021. Na noite da última sexta-feira, 2, Ricardo Nicolau participou de reunião com lideranças de grupos de PcDs e ouviu as demandas e desafios que o próximo prefeito precisa enfrentar para oferecer soluções a quase 700 mil pessoas.

“Não é um compromisso político, é um compromisso de vida. Teremos uma secretaria municipal para as pessoas com deficiência, e será com pessoas que conhecem da área. Ela não será cabide de emprego, ela terá recursos para poder contribuir com a causa. Ninguém sabe mais do que quem vive”, afirmou Ricardo Nicolau.

“Não é possível que a prefeitura e o governo não tenham políticas claras para essas pessoas. São quase 700 mil em Manaus. A inclusão precisa virar rotina em todos os lugares”, completou.

Em seu Plano de Gestão, há propostas claras para implementar ações que beneficiam as pessoas com deficiência. Ricardo Nicolau usou o orçamento da prefeitura para publicidade como exemplo. “A prefeitura gastou R$ 131 milhões em propaganda. Quanto foi gasto para as pessoas com deficiência? Muito pouco. No combate às drogas? Zero. No incentivo à micro e pequena empresa? Zero. Nossa secretaria vai ter orçamento. Não é pra fazer de conta. O orçamento da Secretaria de Estado era de R$ 8 milhões ao ano. Fechei o compromisso, teremos R$ 50 milhões para as pessoas com deficiência. Não é o suficiente, mas é um grande início”, anunciou o candidato.

Transporte coletivo – Outra ação concreta para as pessoas com deficiência é no transporte coletivo. Ricardo Nicolau planeja implantar a bilhetagem eletrônica para reduzir a circulação de dinheiro nos ônibus. Assim, os cobradores vão se tornar “facilitadores”, inclusive ajudando no acesso das pessoas com deficiência ao transporte.

“Nossa gestão será um divisor de águas e Manaus vai viver um novo momento. Na questão da bilhetagem eletrônica, os cobradores poderão ser os facilitadores dentro dos ônibus. Eles vão ajudar as pessoas lá dentro, inclusive conscientizando os jovens sentados para levantar na hora que alguém com prioridade entrar”, exemplificou Ricardo Nicolau.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui um total de 226 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

*Com informações da assessoria

Comentarios