Ricardo Nicolau destaca campanha limpa e propositiva

O candidato à prefeitura de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), votou no fim da manhã deste domingo (15), no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Humberto de Alencar Castelo Branco, no CSU do Parque 10. Apesar de candidatos terem preferência na hora de votar, Ricardo Nicolau fez questão de ficar na fila aguardando sua vez. Após a votação, o candidato afirmou que está confiante num bom resultado nas urnas.

“Fizemos uma campanha limpa, de propostas e ideias, levando esperança para as pessoas. Agora que seja feita a vontade de Deus e a vontade soberana da população. Estamos com alegria pelo carinho que estamos recebendo nas ruas e alegria de participar de um processo democrático para apresentar, de forma clara e transparente, propostas e soluções para uma Manaus mais justa e mais humana”, destacou Ricardo Nicolau.

“Estou muito satisfeito de ter feito uma campanha sem os velhos caciques políticos. Tem candidato com o apoio do prefeito, tem candidato com o apoio do governador. No meu lado, as pessoas que querem uma mudança verdadeira para a nossa cidade”, completou.

Candidato a vice-prefeito, o médico uro-oncologista e professor universitário, Dr. George Lins (PP), acompanhou Ricardo Nicolau e, em seguida, foi votar na UniNilton Lins, no Parque das Laranjeiras. Orgulhoso da campanha propositiva no primeiro turno, Dr. George Lins está animado para um eventual segundo turno. “Acreditamos muito na campanha que fizemos e as propostas que apresentamos. Se Deus quiser e o povo permitir, estaremos no segundo turno”.

Pelo período da tarde, Ricardo Nicolau deve ficar com a família para acompanhar a apuração.

O mais atacado

O resultado das pesquisas eleitorais que apontam Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresce desde o início da eleição, já empatado tecnicamente em segundo lugar, uniu todos os adversários na reta final de campanha. Baixarias e ataques pessoais contra Ricardo Nicolau e sua família substituíram a discussão de propostas e o debate sobre projetos para Manaus.

“As pessoas estão cansadas desta política dos velhos caciques. Manaus tem sido governada pelas mesmas pessoas há 40 anos. Ouvindo as pessoas e construindo projetos, iremos vencer a eleição e dar um novo destino para Manaus”, afirmou Ricardo Nicolau.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’. O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

*Com informações da assessoria

Comentarios