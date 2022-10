Revisão cadastral do CadÚnico é prorrogada por mais 30 dias

O Ministério da Cidadania prorrogou mais uma vez o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único. Agora, o cidadão terá mais 30 dias para atualizar as informações junto aos municípios. Os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam oito milhões de famílias. O prazo de revisão cadastral estava previsto para terminar nesta sexta-feira (14).

Em Manaus, pelo menos 14 mil famílias estão nessa situação e ainda não compareceram a uma das unidades da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) para fazer a atualização.

A Revisão Cadastral consiste em solicitar à família a atualização dos registros do Cadastro Único, caso esteja há mais de dois anos sem nenhuma alteração.

As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração.

Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. O cadastro Único dá acesso aos programas sociais do governo federal.

Outras informações no site gov.br/cidadania.