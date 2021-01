Respiradores doados por Whindersson Nunes são entregues em Manaus

À frente de uma campanha para doações de equipamentos hospitalares aos pacientes internados em Manaus, em função da Covid-19, Whindersson Nunes iniciou neste sábado (16) a entrega dos 60 aparelhos concentradores de oxigênio (BiPAP) na região. Três aviões partiram de São Paulo nesta manhã, e desembarcaram em Manaus no início da tarde.

Nas redes sociais, Whindersson divulgou imagens do momento em que as caixas com equipamentos eram encaminhadas para entregas. Toda logística está sendo acompanhada diretamente pelo segurança pessoal do humorista.

Descarregando em Manaus 60 respiradores pra 6 hospitais, 10 pra cada um, quem está filmando é meu segurança pessoal, mandei pra Manaus pra garantir que nenhum arrombado desvie os aparelhos, hj em dia está difícil confiar. Deus por nós e ninguém a cima do povo 🙏🏼 pic.twitter.com/xt7RMMM1Rd — Whindersson Nunes (@whindersson) January 16, 2021

Inicialmente, seis hospitais de Manaus receberão dez aparelhos cada. São eles: Instituto Saúde da Criança, SPA Alvorada, SPA São Raimundo, SPA Galileia, Policlínica da Redenção e SPA Joventina Dias.

Campanha continua

Whindersson prepara novos envios durante este fim de semana e planeja a arrecadação de R$ 1 milhão para compra de 350 cilindros de oxigênio. O humorista convocou novamente os amigos para alcançar a nova meta. A apresentadora Eliana, o DJ Alok, a dupla Jorge & Matheus, a cantora Roberta Miranda e os humoristas Tirullipa, Gkay e Bia Napolitano são alguns dos artistas que abraçaram a campanha para salvar vidas.

