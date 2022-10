Renovado acordo para transporte aéreo gratuito de órgãos e tecidos

Os ministérios da Infraestrutura e da Saúde renovaram acordo de cooperação para o transporte aéreo gratuito de órgãos e tecidos destinados a transplantes e tratamentos.

De 2017 a 2021, mais de 108 mil transplantes de órgãos foram realizados em todo o país, sendo 20 mil desse total apenas no ano passado. E muitos dos procedimentos só foram possíveis graças à gratuidade do transporte aéreo do material, que exige um cuidado todo especial para que chegue ao destino devidamente preservado.

O convênio, que existe desde 2013, envolve ainda a FAB, Força Aérea Brasileira; a Anac, Agência Nacional de Aviação Civil, operadores aeroportuários e companhias aéreas.