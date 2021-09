Região Norte está na rota de investimentos da TIM

As regiões Norte e o Centro-Oeste do Brasil estão na rota de investimentos da TIM. Prova disso é que até o final de 2021 a companhia abrirá mais 23 lojas em oito estados das regiões, sendo 20 revendas e três lojas próprias. É exatamente para discutir e definir estratégias de atuação para o último trimestre de 2021 que desembarcam em Brasília, nesta quarta (22), executivos da operadora direto do Rio de Janeiro. A comitiva se juntará ao time da regional (TCN) no encontro anual de negócios da operadora e cumprirá uma intensa agenda de reuniões com encerramento no Rooftop do Mormaii Surf Bar com a presença de parceiros de vendas.

