Refis entra na reta final com R$ 40 mi em débitos negociados

O valor de dívidas negociadas por meio do Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Manaus, o Refis, até a última terça-feira, 15/12, já se aproximava de R$ 40 milhões, sendo que R$ 10 milhões já foram recolhidos. Para quem ainda não aderiu, o prazo para as negociações termina na próxima segunda-feira, 21/12, inclusive com descontos que podem chegar até 100% sobre juros e multas das dívidas. O acesso é feito pelo banner “Refis” no portal do Manaus Atende.

“É bom que o contribuinte aproveite os descontos especiais do Refis para quitar suas dívidas ainda neste ano. É bom para ele, que fica em dia com o fisco municipal, e também para a cidade, porque esses valores se revertem em investimentos diversos, como os que estão sendo realizados na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto”, declarou o subsecretário da Receita da Semef, Armando Simões.

Podem ser negociados débitos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS), Autos de Infração e taxas tributárias municipais. O débito fiscal poderá ser dividido em até 48 parcelas mensais e sucessivas. Quem decidir quitar a dívida à vista terá como vantagem o desconto de 100% sobre os juros e as multas incididas.

Caso o contribuinte ainda não possua identificação, o cadastro poderá ser feito fácil e rapidamente no portal ser serviços da Semef, no link manausatende.manaus.am.gov.br. Basta preencher dados pessoais e anexar o documento de identificação pedido durante o processo. Em seguida serão liberados login e senha para o acesso à tela de débitos e opções para pagamento e parcelamento.

Em caso de dúvidas, o contribuinte deve entrar em contato com a central de atendimento da Manaus Atende pelo telefone 156 ou chat: https://www10.directtalk.com.br/chat31.

*Com informações da assessoria

