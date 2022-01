Ramal do Sítio Mundo Azul é revitalizado após apelo de Joana Darc

Diante de diversos pedidos das famílias de crianças e adolescentes com deficiência, a deputada Joana Darc (PL) solicitou ao governador Wilson Lima (PSC), a recuperação e asfaltamento do Ramal Nova Esperança, localizado no quilômetro 62 da rodovia AM 070 e que dá acesso ao Sítio Mundo Azul. Na manhã desta quinta-feira, 13, o governador deu a ordem para o serviço que começou ainda nesta manhã, com tapa-buracos.

“Nossa luta para que o Sítio Mundo Azul não precisasse fechar suas portas deu certo. Hoje o Governo do Amazonas, começou o trabalho de tapa buracos no ramal de acesso ao local, que está totalmente intrafegável”, disse Joana Darc.

O governador Wilson Lima, que esteve no local para o início dos trabalhos, anunciou que no início do verão, o local vai receber a pavimentação completa da via.

“Aproximadamente no Km 5 do Ramal Nova Esperança, que dá acesso ao Sítio Mundo Azul, iniciamos os trabalhos de tapa-buracos para tornar o ramal trafegável. Mas no verão vamos fazer um trabalho de base e sub base, drenagem e após isso, esse ramal vai durar em torno de 10 anos e assim vamos garantir a vinda dessas famílias ao Sítio Mundo Azul”, destacou Wilson Lima.

O governador destacou ainda, que com a via totalmente pavimentada vai garantir o escoamento da produção rural, bem como, o desenvolvimento social das pessoas.

Para a idealizadora do projeto, Jane Santana, o dia foi de conquista, graças a mobilização feita nas redes sociais e que chegou até a parlamentares como a deputada Joana Darc e ao governo do Amazonas, os quais abraçaram a causa e começaram os trabalhos.

“Eu quero agradecer porque hoje realmente foi uma vitória. Agradecer a deputada Joana Darc que esteve desde o início presente nessa luta e ao governo do estado que interviu e junto com a Seinfra começou a arrumar nosso ramal”, pontuou Jane Santana.

Sobre o Sítio Mundo Azul

O Sítio Mundo Azul é um projeto social Agroinclusivo, o primeiro do Brasil, voltado para as pessoas com deficiência. As crianças e adolescentes com deficiência tem contato com a natureza e os animais no local, o que ajuda na questão social dessas pessoas.

*Com informações da assessoria