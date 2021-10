Rainha Elizabeth II é flagrada criticando líderes que ‘falam, mas não agem’ sobre crise do clima

A rainha Elizabeth II foi filmada criticando líderes mundiais pela falta de ação contra as mudanças climáticas nesta quinta-feira. O diálogo foi registrado em uma transmissão ao vivo de uma visita ao Parlamento do País de Gales.

Durante a conversa com a nora, Camila, mulher do príncipe Charles, e Ellin Jones, presidente do Parlamento galês, a monarca de 95 anos disse: “É muito irritante quando eles falam, mas não fazem”. Em outro momento, a rainha afirmou: “Extraordinário, não é? Tenho ouvido tudo sobre a COP e ainda não sei quem vem. Não faço ideia”.

Os comentários fornecem uma visão rara do pensamento da monarca. No próximo mês, Elizabeth II vai participar da Cúpula do Clima da ONU, a COP-26, juntamente com outros membros da família real. O evento será realizado em Glasgow, na Escócia.

Na quinta-feira, o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono, criticou bilionários que estão investindo em viagens para o espaço em vez de ajudar a Terra. No flagrante no Parlamento galês, Elizabeth pareceu feliz quando o assunto foi citado e disse: “Eu li sobre isso!”. As informações são da Agência O Globo.

