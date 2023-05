Raiff Matos denuncia ausência de restrição para show da MC Pipokinha em Manaus

Nesta terça-feira (16), o vereador Raiff Matos (DC) denunciou no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a ausência de classificação de faixa etária para a apresentação, em Manaus, da MC Pipokinha, conhecida como a “Rainha da Putaria”. O show está marcado para o dia 30 de junho, no Espaço Via Torres, e nos flyers de divulgação não consta restrição de idade para o evento.

Por conta disso, o vereador afirmou que vai acionar os órgãos de fiscalização e de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes para evitar que pessoas com idade abaixo de 18 anos possam assistir ao evento. “O show dessa cantora tem conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. Com a presença inclusive de sexo explícito em muitas apresentações o que ultrapassa qualquer limite aceitável para menores de 18 anos”, afirmou.

Durante seu pronunciamento, o vereador solicitou à técnica da CMM a exposição de um vídeo de uma apresentação da cantora com a imagem embaçada, mas o presidente da CMM, Caio André, solicitou a retirada do vídeo, por considerar ofensiva a transmissão nos canais da Casa. “Coloquei o vídeo exatamente para alertar os meus pares do que acontece nesse show. É totalmente inapropriado”, acrescentou o vereador.

O vereador Raiff Matos lembrou que os shows da cantora estão sendo cancelados em diversas capitais e, em outras, a fiscalização tem sido rigorosa para evitar a exposição de crianças e adolescentes ao seu conteúdo. “Vou acionar os órgãos competentes e a 20ª Comissão de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso para que a fiscalização seja rigorosa através de uma grande operação para evitar irregularidades em Manaus”, acrescentou o vereador.

O pronunciamento do vereador Raiff Matos foi aparteado por diversos vereadores que manifestaram apoio à necessidade de maior controle a esse tipo de evento em Manaus. O vereador Marcel Alexandre sugeriu que o vereador Raiff Matos esteja à frente de uma diligência da Casa para fiscalizar o evento.

Raiff Matos acrescentou que a iniciativa de fiscalização e maior controle para o evento é amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que, em diversos artigos, enfatiza que as crianças e adolescentes precisam ser preservados do acesso a conteúdo impróprio.