Quem é o ator que testemunhou um dos mais famosos avistamentos de Ovnis nos EUA

O renomado ator americano Kurt Russell, que acumula décadas de sucesso no cinema, é também um experiente piloto de aviões desde os anos 1990. Em 2017, Russell revelou que foi um dos pilotos que reportaram um dos mais famosos casos de suspeita de OVNIs nos Estados Unidos.

O incidente conhecido como Phoenix Lights (Luzes de Phoenix), sobre pontos luminosos brilhantes no céu do Arizona, é um mistério ainda não esclarecido. Segundo relatos, Russell estava pilotando seu jato particular com seu filho a bordo quando testemunhou o evento.

O avistamento dos OVNIs foi relatado por diversos pilotos na noite de 13 de março de 1997, mas até hoje as luzes no céu continuam sem explicação oficial. O relato de Kurt Russell, que é um experiente piloto, traz ainda mais mistério a um caso que intriga ufólogos e entusiastas de todo o mundo.