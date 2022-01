Queda de paredão sobre embarcações deixa 15 feridos e um morto em MG

Pelo menos uma pessoa morreu na queda de uma rocha na região dos cânions de Capitólio, a 293 km de Belo Horizonte, neste sábado (8), segundo o Corpo de Bombeiros. Pelo menos outras 15 ficaram feridas, algumas em estado grave.

Mais cedo, no Balanço Geral MG, o capitão Daniel Henrique Alves de Oliveira, comandante da corporação em Passos, disse que haveria mais mortes.

A Marinha do Brasil tomou conhecimento do deslizamento do rochedo, no final desta manhã, e disse que um inquérito para apurar as causas será instaurado.

“A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local,

integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local”, diz o texto.

Ainda de acordo com o capitão dos Bombeiros, o trabalho de atividade submersa já começou.

“A atividade vai ser só de mergulho. Eu e mais três mergulhadores profissionais, vamos começar agora as operações. O pessoal está falando que seria tromba d’agua. Depois que eu fui ver um pedaço do vídeo, isso foi um desabamento da rocha”, disse.

Estima-se que cada uma das três lanchas comportem de 12 a 20 banhistas.

FONTE: O Dia