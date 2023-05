Queda de hidroavião em represa de Bragança Paulista (SP) deixa duas vítimas fatais

Duas pessoas morreram com a queda de um hidroavião em uma represa em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo (30).

O acidente aconteceu por volta das 14h10, em uma represa no Condomínio Porto Jaguary, próximo da Marina Confiança.

As causas da queda do hidroavião ainda não foram reveladas. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram ao local prestar atendimentos. Veja o momento do acidente: