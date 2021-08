Quatro homens são presos com 128 tabletes de drogas no Educandos

Foi durante o patrulhamento de rotina que policiais da Força Tática chegaram até quatro homens, de idades entre 22 e 48 anos, que estavam em atitude suspeita dentro de um veículo modelo Chevrolet Prisma, de cor branca, na avenida Maués, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. A ação foi deflagrada por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira (9).

Conforme o capitão Dutra, da Força Tática, o material entorpecente está avaliado em R$ 1 milhão e seria enviado à região Nordeste do país.

“Durante a revista pessoal nada foi encontrado com os suspeitos. No entanto, durante buscas pelo porta-malas do veículo, foram encontrados os 128 tabletes de drogas embalados em sacos”, explicou o capitão.

Os suspeitos afirmaram que é a primeira vez que eles estavam transportando drogas e que primeiro o entorpecente seria enviado via fluvial ao estado do Pará e, depois, encaminhado ao Ceará.

Um dos suspeitos já tinha passagem pelo crime de roubo. O carro utilizado pelo grupo foi apreendido pela polícia.

O quarteto foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Eles irão passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT) no quilômetro oito da rodovia federal BR-174 e devem permanecer à disposição da Justiça.

FONTE: EM TEMPO

