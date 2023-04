Quatro crianças são mortas após homem invadir creche com machado em Santa Catarina

O CEI (Centro de Educação Infantil) Cantinho Bom Pastor, localizada na rua dos Caçadores, no bairro da Velha, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, foi atacada por um homem de 25 anos armado com um machado, na manhã desta quarta-feira (5). De acordo com informações iniciais da polícia, ao menos quatro crianças foram mortas, sendo três meninos e uma menina.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, publicou no Twitter que outras quatro crianças foram feridas durante o ataque. Ao menos uma delas está em estado grave, segundo as autoridades.

O criminoso teria entrado na escola pulando o muro e atacou as vítimas na cabeça.

Pais e familiares estão no local preocupados. O suspeito já se entregou para a polícia, mas não teve a identidade revelada. A arma usada para o assassinato das vítimas ainda não foi localizada. A ocorrência está em andamento.