PT de Lula vai gastar meio bilhão de reais na campanha eleitoral

BRASÍLIA — O aumento do fundão eleitoral aprovado pelo Congresso em 2021, garantiu ao Partido dos Trabalhadores um aumento de 150% no valor de quanto vai levar dos pagadores de impostos este ano, em relação a 2018, para pagar sua campanha. Na eleição anterior, o PT embolsou R$212 milhões do fundão eleitoral, mas, este ano, o valor da tunga vai mais que dobrar para R$499,6 milhões, cerca de meio bilhão de reais, de acordo com o gentil Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Que vergonha.

Inflação partidária

Os R$212 milhões do PT para as campanhas em 2018 representou o segundo maior valor do fundão. Este ano, não chegaria nem aos top 10.

O MDB foi o recordista de dinheiro público para campanhas em 2018: R$231 milhões. Este ano será o terceiro, com R$363 milhões.

Ex-partido de Bolsonaro, o PSL se uniu ao DEM e virou União Brasil, passou dos R$9 milhões em 2018 para R$776,5 milhões este ano.

Os R$4,9 bilhões do fundão eleitoral se somam ao fundão partidário, outra excrescência, que em 2022 já nos custou R$470 milhões.