PSOL entra com pedido de prisão preventiva de Bolsonaro no STF

BRASÍLIA — A bancada do PSOL protocolou nesta segunda-feira (2), no Supremo Tribunal Federal (STF), uma petição com um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em sua justificativa, a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados afirma que a prisão é legal, visto que Bolsonaro, na condição de ex-presidente, perde a prerrogativa de foro e a chamada imunidade penal temporária.

Além disso, a petição do PSOL pede a quebra de sigilo telefônico, telemático e busca e apreensão de provas para evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento.

O presidente nacional da legenda, Juliano Medeiros, afirma que o ex-presidente Bolsonaro cometeu crimes em série durante a sua gestão.

“Bolsonaro cometeu crimes em série durante seu governo. Chamá-lo de genocida não é exagero. Infelizmente as instituições não agiram a tempo e tivemos de esperar até as eleições. Mas não aceitaremos nenhum dia de impunidade. Anistia nem pensar! Queremos Bolsonaro na cadeia”, afirma Juliano Medeiros.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) usou as suas redes sociais para se manifestar sobre o pedido de prisão de Bolsonaro.

“Bolsonaro não tem mais foro privilegiado! Por isso, como primeira ação da nossa bancada do PSOL, pedimos ao STF a prisão preventiva deste sujeito. Solicitamos também a quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão de provas, documentos e passaporte. Sem anistia!”, declarou Sâmia Bomfim.

Moraes prepara pedido de prisão de Bolsonaro

O ex-presidente Bolsonaro (PL) permaneceu em silêncio desde que perdeu as eleições para o presidente Lula (PT) e, no último dia de seu governo, viajou em fuga para os EUA, onde se hospedou em um condomínio de brasileiros na Florida.

Segundo informações do site Metrópoles, pessoas que trabalharam com Bolsonaro e que acompanham o desenrolar das investigações conduzidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, acreditam que o magistrado prepara o pedido de prisão de Jair Bolsonaro

A dúvida que paira sobre os auxiliares de Bolsonaro é quando Alexandre de Moraes irá emitir o pedido de prisão do ex-presidente: se o fará agora ou se irá cozinhar Bolsonaro por algum tempo.