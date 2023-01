Procon-AM fiscaliza embarcações no Porto da Ceasa

MANAUS — O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/AM) realizou, nesta terça-feira (31/01), uma blitz de fiscalização educativa nos pontos de venda de passagens no Porto da Ceasa, zona sul de Manaus.

As fiscalizações ocorrem em continuação da ação realizada no dia 18 de janeiro, no Roadway e Porto de Manaus, após denúncias feitas pelos usuários de transporte fluvial intermunicipal e interestadual.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, não foram encontradas irregularidades nos valores das passagens de transporte de pessoas no Porto da Ceasa, e constatou-se que as vendas não são feitas no local. “Nossa equipe esteve no local para checar as vendas e a qualidade do serviço de transporte de passageiros feito pelas lanchas, e não foi encontrado irregularidades nos valores cobrados, porém o Procon-AM solicita às empresas de transporte de passageiros, melhoria na qualidade do serviço e na acomodação das pessoas”, relatou.

A equipe de fiscalização do Procon-AM constatou que os valores no transporte de lancha seguem os mesmos, sem aumento de preços. O aumento ocorreu no preço da travessia de veículos, com reajuste de 35% aprovado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Seguindo a mesma linha de fiscalização, já realizada anteriormente em outros portos de Manaus, o Procon-AM atua em defesa dos direitos do consumidor e segurança dos passageiros, junto a Marinha do Brasil, para que não haja passageiros acima do que a embarcação suporta. “A segurança no transporte fluvial é um direito do consumidor que deve ser respeitado”, acentuou Fraxe.

O Procon-AM pede a colaboração da população amazonense para que formalize suas denúncias. O Procon-AM está aberto de segunda a sexta-feira das 8h às 14h, na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo para atender a população e receber as denúncias, ou via telefone 0800 092 1512/ 3215 4009. Ou através do site www.procon.am.gov.br e e-mail: fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br.