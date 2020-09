Procon-AM autua companhia aérea por demora de até duas horas no atendimento a consumidores

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou na última quarta-feira (23), a Latam Linhas Aéreas por má prestação de serviços. Os fiscais do órgão verificaram que o atendimento aos consumidores que pediam remarcação de passagens ocorria em apenas um dos três guichês disponíveis no Aeroporto Eduardo Gomes, localizado na zona centro-oeste de Manaus.

A equipe do Procon-AM realizou a autuação após denúncias de consumidores. Eles relataram que, por conta do atendimento reduzido, a espera no local chegou a duas horas.

Após a autuação, a companhia deverá ser notificada – ou seja, deverá apresentar justificativa junto ao Procon-AM em prazo ainda não definido. Caso a resposta não seja entregue ou seja considerada insatisfatória, a empresa poderá ser multada, com valor proporcional ao seu porte.

“É necessário que as companhias aéreas estejam com sua equipe completa e façam o atendimento do consumidor de forma satisfatória. Nesse momento de pandemia, o consumidor já está sendo tão prejudicado, e, caso os voos precisem ser remarcados, é importante que as empresas obedeçam ao que está descrito na resolução 400, da Agência Nacional de Aviação”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, referindo-se ao texto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre as condições gerais de transporte aéreo e atendimento das companhias.

Contatos – Procon-AM já retomou os atendimentos presenciais, que ocorrem apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails duvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br.

Comentarios