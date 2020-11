Procon-AM apreendeu mais de 100 quilos de frango com embalagem violada

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 150 quilos em produtos com validade vencida e embalagens violadas em um supermercado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Os fiscais visitaram o estabelecimento na manhã desta quinta-feira (11/11).

A maioria dos itens apreendidos pelos fiscais foi de frango (108 quilos). Os fiscais também recolheram carne suína, enlatados, 910 ml de bebida e 5 litros de água sanitária. Todos os produtos foram descartados, por estarem impróprios para consumo.

“Pedimos aos consumidores que sigam denunciando. Os estabelecimentos não podem ter esse descaso com a população, principalmente se tratando de alimentos. Só na fiscalização desta quinta-feira nossa equipe apreendeu mais de 100 quilos de frango, e essa mercadoria estava com a embalagem violada. É algo que preocupa, porque afeta diretamente e traz riscos à saúde de quem consome”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

O Procon-AM não informou o nome do supermercado.

Contatos

Os atendimentos presenciais, na sede do Procon-AM, ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Após esse horário (até às 17h), apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelo e-mail duvidasprocon@procon. am.gov.br.

